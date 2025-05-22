MGK Toplantısı Sona Erdi

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında Beştepe’de toplandı.

Toplantının ana gündem maddeleri arasında, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda sürdürülen çalışmalar yer aldı. Özellikle terör örgütü PKK’nın silah bırakma ve kendini feshetme yönünde açıkladığı karar ile bu kararın ardından yaşanan gelişmeler Kurul’un gündemindeydi.

Kurul, bu süreçte sahadan gelen askeri ve istihbari bilgileri değerlendirerek, terör örgütünün elindeki silahların toplanmasına ilişkin olası mekanizmaları tartıştı.

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER MASADA

MGK toplantısında ele alınan bir diğer önemli başlık ise Suriye’deki gelişmeler oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ve Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile gerçekleştirdiği görüşmelerin sonuçları masaya yatırıldı. Ayrıca Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, son Şam temaslarına ilişkin Kurul’a ayrıntılı bir sunum yaptı.

Kaynak: AA