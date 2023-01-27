Metin Lokumcu davası: 'Elindeki limonu ben vermiştim'

Öğretmen Metin Lokumcu’nun ölümüyle ilişkili olarak 13 polisin yargılandığı davanın 9. duruşması, ikinci gününde tanıkların dinlenmesiyle devam ediyor. Tanık Burhanettin Hacıyakupoğlu, ifadesinde olay gününü anlatırken, "Çarşıya inerken olağanüstü bir durum vardı. Ben Hopa’da çok fazla Başbakan gördüm. Hepsi Hopa’da rahat rahat gezerdi" dedi. TOMA'nın su sıkmaya başladığını söyleyen Hacıyakupoğlu, "Gençlerden birini duvara yapıştırdı aynı anda gaz atılıyor ama nasıl. Yine bir gaz gelince hemen limon buldum. Yarısını kestim Metin’e verdim. O resimde elinde limon var ya o işte..." ifadesini kullandı.

Artvin Hopa'da dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 31 Mayıs 2011'deki mitingi öncesinde polisin sıktığı biber gazı sebebiyle fenalaşıp kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren emekli öğretmen Metin Lokumcu'nun ölümüne ilişkin davanın 9. duruşması görülmeye bugün de devam ediyor.

Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, "taksirle ölüme neden olmak" suçundan 13 sanık polis ve kamu görevlisi yargılanıyor.