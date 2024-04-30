Metin Cihan paylaştı, “bir kereden bir şey olmaz” Ensar Vakfı doğruladı: Eski üyesinin İsrail ile ticareti ortaya çıkınca basını tehdit ettiler

Gazeteci Metin Cihan, Ensar Vakfı’nın Başakşehir yöneticisi olan Fatih Mehmet Büyükkılıç’a ait Akel İnşaat’ın İsrail ile ticaret yaptığını ortaya çıkardı.

Ensar Vakfı, Cihan’ın gündem yaratan haberi üzerine bir açıklama yayımladı.

Evlerinde erkek çocukların tecavüz ettiği ortaya çıkan ve dönemin Aile Bakanı Sema Ramazanoğlu’nun “Bir kereden bir şey olmaz” dediği vakıf, Cihan’ı ve onun paylaştığı bilgileri haber yapan medya kuruluşlarını tehdit etti.

Vakıf ayrıca Büyükkılıç’ın şirketinin 7 Ekim tarihinde başlayan Aksa Tufanı sonrası, tarihler 9 Ekim’i gösterdiğinde İsrail ile ticaret yaptığını doğruladı.

Büyükkılıç’ın ayrıca 2020 yılında vakıf temsilciliğinden ayrıldığı belirtiliyor.

Ensar’ın yaptığı açıklama şöyle:

“Vakfımızın İsrail veya başka hiçbir ülkeyle ticari faaliyeti yoktur, olamaz. 7 Ekim Aksa Tufanı’ndan bu yana İsrail’in yaptıkları üzerinden tek cümle kuramayan Siyonist zihniyete teslim olmuş bir kişi, manipülasyonlarına dün itibariyle Vakfımızı dâhil etmiştir.

Bu kişinin yalan ve çarpıtmalarına karşı gerçekler aşağıdaki gibidir:

İddia, 1. Ensar Vakfı Başakşehir Temsilcisi İsrail’le ticaret yapıyor. 2. Ensar Vakfı İsrail’le ticaret yapıyor.

Gerçek 1. Ensar Vakfı Başakşehir Temsilcimiz Fatih M. Büyükkılıç değildir. Kendisi 2020 yılında temsilciliğimizden ayrılmıştır.

2. Fatih M. Büyükkılıç, işi dolayısıyla İsrail’den en son 9 Ekim tarihinde hammadde satın almış; 7 Ekim’de başlayan süreçten dolayı İsrail’le ticaretini durdurmuştur. Bu tarihten itibaren bir ticareti söz konusu olmamıştır.

Yalanlarına ve çarpıtmalarına Vakfımızın ismini dâhil eden bu kişiyi ve bu kişinin mesajlarını haber yapan sözde medya kuruluşlarını mahkemeye vereceğimizi, Vakfımızın kurumsal kimliğini zedeleyici paylaşımlarla ilgili hukuki haklarımızı sonuna kadar kullanacağımızı kamuoyuna duyururuz.”

Vakfımızın İsrail veya başka hiçbir ülkeyle ticari faaliyeti yoktur, olamaz.

7 Ekim Aksa Tufanı’ndan bu yana İsrail’in yaptıkları üzerinden tek cümle kuramayan Siyonist zihniyete teslim olmuş bir kişi, manipülasyonlarına dün itibariyle Vakfımızı dâhil etmiştir. — Ensar Vakfı (@EnsarVakfi) April 30, 2024

CİHAN: HABERİ DOĞRULADIĞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM

Ensar’ın paylaşımına yorum yapan Cihan, şu ifadeleri kullandı:

“Haberi doğruladığınız için teşekkür ederim. Sanırım düzeltmeleri şöyle özetleyebiliriz: 1. Arkadaşınız İsrail ile ticaret yapıyordu ama bıraktı. 2. Kendisi Ensar Vakfı Başakşehir temsilcisi değil Ensar Vakfı Başakşehir eski temsilcisi. Bu haliyle problem görmüyor musunuz?”

Haberi doğruladığınız için teşekkür ederim.



Sanırım düzeltmeleri şöyle özetleyebiliriz:



1. Arkadaşınız İsrail ile ticaret yapıyordu ama bıraktı.

2. Kendisi Ensar Vakfı Başakşehir temsilcisi değil Ensar Vakfı Başakşehir eski temsilcisi



Ee? Bu haliyle problem görmüyor musunuz? — metin cihan (@metcihan) April 30, 2024

Kaynak: Gerçek Gündem