Aydın’a kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji’den yapılan açıklamada, Aydın için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (17.06.2023 Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren Aydın Merkez, Germencik, İncirliova, Koçarlı, Karpuzlu, Çine, Yenipazar, Köşk, Sultanhisar, Nazilli, Bozdoğan, Buharkent, Kuyucak ve Karacasu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

Kaynak: İHA