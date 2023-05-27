Meteoroloji’den kuvvetli sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji 2.Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Aydınlı vatandaşları 28 Mayıs Pazar günü merkez ve doğu ilçelerinde görülmesi beklenen yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağışa karşı uyardı.

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Meteoroloji’den kuvvetli sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji 2.Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nden yapılan açıklamada, Aydın'da kuvvetli sağanak yağış beklendiği belirtildi.

Açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (28.05.2023 Pazar) öğle saatlerinden sonra Aydın’ın merkez ve doğu ilçelerinde (Sultanhisar, Nazilli, Kuyucak, Buharkent, Karacasu, Bozdoğan, Çine, Karpuzlu, Koçarlı, Germencik, İncirliova ve Köşk,) yerel olmak üzere kuvvetli (21-50 kg/m2) gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anından kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA

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