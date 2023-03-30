Meteoroloji'den 5 il için zirai don uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, 5 il için zirai don uyarısını sürdürerek, vatandaşları ve çiftçileri uyardı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, Malatya’nın kuzey kesimleri, Elazığ’ın doğusu, Tunceli ve Bingöl çevreleri aralıklı yağmurlu , akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. 01.04.2023 Cumartesi gününe kadar Malatya, Elazığ, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde gece ve sabah saatlerinde orta, yer yer kuvvetli zirai don riski bulunmaktadır. Özellikle kayısı üreticileri başta olmak üzere yetkililerin ve çiftçilerimizin tedbirli olmaları gerekmektedir” denildi.

Kaynak: İHA