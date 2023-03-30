Meteoroloji'den 5 il için zirai don uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Malatya, Elazığ, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde gece ve sabah saatlerinde orta, yer yer kuvvetli zirai don riskinin bulunduğu belirtilerek uyarıda bulunuldu.

Son Güncelleme:
Meteoroloji'den 5 il için zirai don uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, 5 il için zirai don uyarısını sürdürerek, vatandaşları ve çiftçileri uyardı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, Malatya’nın kuzey kesimleri, Elazığ’ın doğusu, Tunceli ve Bingöl çevreleri aralıklı yağmurlu , akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. 01.04.2023 Cumartesi gününe kadar Malatya, Elazığ, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde gece ve sabah saatlerinde orta, yer yer kuvvetli zirai don riski bulunmaktadır. Özellikle kayısı üreticileri başta olmak üzere yetkililerin ve çiftçilerimizin tedbirli olmaları gerekmektedir” denildi.

 
 

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
Doğuştan beş parasız 3 burç! Asla başarılı olamıyorlar Doğuştan beş parasız 3 burç! Asla başarılı olamıyorlar
Yaşamlarında mutlaka zengin olacak 5 burç! Çok şanslılar Yaşamlarında mutlaka zengin olacak 5 burç! Çok şanslılar
Mahkeme kararını verdi: 6 yaşındaki çocuğun istismarıyla gündeme gelen Hiranur Vakfı'nın binası bugün yıkılacak Mahkeme kararını verdi: Hiranur Vakfı'nın binası bugün yıkılacak
İçişleri Bakanlığı'ndan 'seçim güvenliği' açıklaması İçişleri Bakanlığı'ndan 'seçim güvenliği' açıklaması
ÇOK OKUNANLAR
Mart ayının son anketi: İşte bu pazar seçim olsa sandıktan çıkacak sonuç! Mart ayının son anketi: İşte bu pazar seçim olsa sandıktan çıkacak sonuç!
Ankette durum 'bıçak sırtı': Kılıçdaroğlu - Erdoğan yarışında son durum ne, İnce oyları nasıl etkiliyor? Kılıçdaroğlu - Erdoğan yarışında durum ne, İnce oyları nasıl etkiliyor?
Muharrem İnce'yi yalanlayan anket: Twitter hesabından paylaştı Muharrem İnce'yi yalanlayan anket: Twitter hesabından paylaştı
Konsensus Araştırma Genel Müdürü Sarı: Cumhur İttifakı'nda Erdoğan'a oy vermeyeceklerin sayısı arttı Cumhur İttifakı'nda Erdoğan'a oy vermeyeceklerin sayısı arttı
Muharrem İnce canlı yayında masasındaki anket sonucunu açıkladı: 'En fazla oyu o partiden alıyorum' Muharrem İnce canlı yayında masasındaki anket sonucunu açıkladı: 'En fazla oyu o partiden alıyorum'