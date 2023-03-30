İçişleri Bakanlığı'ndan 'seçim güvenliği' açıklaması

İçişleri Bakanlığı, seçim güvenliğine ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada, "14 Mayıs Seçim Güvenliği için yapılan bölge toplantılarının genel değerlendirmesi ve alınan tedbirler değerlendiriliyor" denildi.

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İçişleri Bakanlığı'ndan 'seçim güvenliği' açıklaması

İçişleri Bakanlığı, Güvenlik ve Koordinasyon Toplantısı ile birlikte 14 Mayıs Seçim Güvenliği için yapılan bölge toplantılarının genel değerlendirmesinin yapıldığını ve alınan tedbirlerin değerlendirdiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun başkanlığında Bakanlığımızda, Güvenlik ve Koordinasyon Toplantısı ile birlikte 14 Mayıs Seçim Güvenliği için yapılan bölge toplantılarının genel değerlendirmesi ve alınan tedbirler değerlendiriliyor" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: İHA

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