Babasıyla aynı hastaneye kaldırılan bebek 'kimliği belirlenemedi' denilerek başka hastaneye sevk edildi

Adıyaman’da enkazdan çıkarılan baba ve 1 yaşındaki bebeği hastaneye kaldırıldı. Sonra bebek, “Kimliği belirlenemedi” denilerek başka hastaneye sevk edildi. Baba, çocuğunu İstanbul’da buldu.

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Babasıyla aynı hastaneye kaldırılan bebek 'kimliği belirlenemedi' denilerek başka hastaneye sevk edildi

Türkiye’yi yasa boğan, 11 ilde büyük yıkım yaratan Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden 52 gün geçti ancak aileler hala kayıp çocuklarını arıyor. Çocuklarla ilgili tarikat iddiaları gündemdeyken, hakkında arama ilanı verilen ve refakatsiz kalan çocukların durumunu yakından takip eden Afet-Çocuk Sivil Koordinasyon ekibi, yakından takip ettiği vakalardan biri olan bebek A ve ailesinin yaşadıklarını anlattı.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, Adıyaman’da enkazdan çıkarılan  bir yaşındaki bebek A. babası ile birlikte hastaneye kaldırıldı. Bebeğin ilk müdahalesi babasının yanında yapıldı. Bebeğin sevk edilmesi gerektiği söylendi ancak nereye götürüleceğine dair bilgi verilmedi. Babası, dört şehirdeki hastaneleri dolaştıktan sonra bebeğini İstanbul’daki bir hastanenin yoğun bakım servisinde buldu.

Bebeğin nasıl ve neden “kimliği belirlenemeyen” olarak 1248 km uzaktaki bir hastaneye kayıt tutulmadan sevk edildiği bilinmiyor.

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