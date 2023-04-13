Meteorolojinin 5 il için sağanak yağış uyarısı sürüyor

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nün Elazığ, Malatya, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman için sağanak yağış uyarısı sürüyor.

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Meteorolojinin 5 il için sağanak yağış uyarısı sürüyor

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, 5 il için sağanak yağış uyarısının sürdüğü bildirildi.

Açıklamada, “Bölgemiz genelinde havanın parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Yağışların Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklenmektedir. Yağışların Bingöl’ün güney kesimlerinde (Merkez, Genç, Solhan) yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve fırtınaya karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Bölgemizde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunduğundan, yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” denildi.

Kaynak: İHA

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