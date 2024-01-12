Metal işçileri: 'Grev yasağını tanımayacağız'

Birleşik Metal-İş'in dün 19 Ocak'tan itibaren grev uygulamasına başlayacağını açıklamasının ardından Sarkuysan işçileri bugün yaptıkları eylemde grev yasaklarını tanımayacaklarını duyurdu.

Metal işçileri: 'Grev yasağını tanımayacağız'

Patron sendikası MESS ile yürütülen Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine Türk Metal ve Birleşik Metal-İş sendikaları grev kararı aldıklarını duyurmuştu.

Gebze'de Birleşik Metal-İş'in örgütlü olduğu Sarkuysan fabrikası işçileri Ekim ayından bu yana sendikanın kararı doğrultusunda pazartesi ve cuma günleri her vardiyada 1 saatlik iş bırakma eylemi yapıyor.

"YASAĞI TANIMAYACAĞIZ"

19 Ocak’ta çıkılacağı açıklanan grev öncesi işçiler eylemlerini coşkulu bir şekilde gerçekleştirdiler.

Patronların Ensesindeyiz'in aktardığına göre işçiler patronların ve hükümetlerinin olası grev yasaklama kararını tanımayacaklarını hep bir ağızdan tekrarladılar.

Etiketler
Grev
Küsen çiçekleri 1 kaşıkla canlandırıyor! Çiçeklerin solgunluğu son buluyor Küsen çiçekleri 1 kaşıkla canlandırıyor! Çiçeklerin solgunluğu son buluyor
Samsun 19 Mayıs Üniversitesi'nde kişiye özel akademik ilan Samsun 19 Mayıs Üniversitesi'nde kişiye özel akademik ilan
Galatasaray zorlu deplasmanda, Icardi tatilde: Wanda Nara fotoğrafları paylaştı Icardi ve Wanda Nara'dan olay pozlar! Galatasaray taraftarı çok kızacak
Haliç Üniversitesi'nde öğretim görevlilerinin SGK girişinde usulsüzlük Haliç Üniversitesi'nde öğretim görevlilerinin SGK girişinde usulsüzlük
ÇOK OKUNANLAR
Dünyanın en iyi çorbaları açıklandı: Listede Türkiye'den bir çorba var! Dünyanın en iyi çorbaları açıklandı: Listede Türkiye'den bir çorba var!
EYT'yi kaçırana kademeli emeklilik fırsatı: Bu tarihlerde sigorta girişi olanlar dikkat! EYT'yi kaçırana kademeli emeklilik fırsatı: Bu tarihlerde sigorta girişi olanlar dikkat!
Önce paylaştı sonra sildi: Turabi'nin gündem olan erotik pozları ortaya çıktı Önce paylaştı sonra sildi: Turabi'nin gündem olan erotik pozları ortaya çıktı
Alışveriş yaptığınız markete dikkat: 50 liranız çöpe gitmesin! Alışveriş yaptığınız markete dikkat: 50 liranız çöpe gitmesin!
Meteoroloji'den yoğun kar ve şiddetli sağanak uyarısı: Önleminizi alın! Meteoroloji'den yoğun kar ve şiddetli sağanak uyarısı: Önleminizi alın!