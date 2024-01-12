Metal işçileri: 'Grev yasağını tanımayacağız'

Patron sendikası MESS ile yürütülen Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine Türk Metal ve Birleşik Metal-İş sendikaları grev kararı aldıklarını duyurmuştu.

Gebze'de Birleşik Metal-İş'in örgütlü olduğu Sarkuysan fabrikası işçileri Ekim ayından bu yana sendikanın kararı doğrultusunda pazartesi ve cuma günleri her vardiyada 1 saatlik iş bırakma eylemi yapıyor.

"YASAĞI TANIMAYACAĞIZ"

19 Ocak’ta çıkılacağı açıklanan grev öncesi işçiler eylemlerini coşkulu bir şekilde gerçekleştirdiler.

Patronların Ensesindeyiz'in aktardığına göre işçiler patronların ve hükümetlerinin olası grev yasaklama kararını tanımayacaklarını hep bir ağızdan tekrarladılar.