Merdan Yanardağ'a Cumhurbaşkanına hakaret iddiasıyla yargılandığı davada beraat

Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, Birgün’de 7 bölüm halinde yayınlanan “Faşizm ve İslami Faşizm” başlıklı yazıları nedeniyle Cumhurbaşkanına hakaret iddiasıyla yargılandığı davadan beraat etti.

Tele1’in haberine göre, duruşmada savcı esas hakkındaki mütalaasında Yanardağ’ın Birgün gazetesinde 10 Nisan-29 Mayıs 2022 tarihleri arasında 7 bölüm halinde yayınlanan “Faşizm ve İslami Faşizm” isimli yazıların sahibi olduğunu ve “zincirleme şekilde cumhurbaşkanına hakaret” suçundan 1 yıl 5 aydan 8 yıl 2 aya kadar hapisle cezalandırılmasını istemişti.

Mahkeme, şikayetçi AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatının davaya katılma talebini kabul etmişti.

Erdoğan’ın avukatı, mütalaaya katıldıklarını belirterek Yanardağ’ın cezalandırılmasını talep etmişti.