Merdan Yanardağ'a Cumhurbaşkanına hakaret iddiasıyla yargılandığı davada beraat

Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ Cumhurbaşkanına hakaret iddiasıyla yargılandığı davadan beraat etti.

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Merdan Yanardağ'a Cumhurbaşkanına hakaret iddiasıyla yargılandığı davada beraat

Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, Birgün’de 7 bölüm halinde yayınlanan “Faşizm ve İslami Faşizm” başlıklı yazıları nedeniyle Cumhurbaşkanına hakaret iddiasıyla yargılandığı davadan beraat etti.

Tele1’in haberine göre, duruşmada savcı esas hakkındaki mütalaasında Yanardağ’ın Birgün gazetesinde 10 Nisan-29 Mayıs 2022 tarihleri arasında 7 bölüm halinde yayınlanan “Faşizm ve İslami Faşizm” isimli yazıların sahibi olduğunu ve “zincirleme şekilde cumhurbaşkanına hakaret” suçundan 1 yıl 5 aydan 8 yıl 2 aya kadar hapisle cezalandırılmasını istemişti.

Mahkeme, şikayetçi AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatının davaya katılma talebini kabul etmişti.

Erdoğan’ın avukatı, mütalaaya katıldıklarını belirterek Yanardağ’ın cezalandırılmasını talep etmişti.

Etiketler
Merdan Yanardağ Cumhurbaşkanlığı AKP Recep Tayyip Erdoğan
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