Sedat Peker'in iddiaları gündeme gelmişti: Mehmet Ağar aylar sonra ortaya çıktı

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddiaları ile gündeme gelen eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, aylar sonra Azerbaycan'da ortaya çıktı.

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Sedat Peker'in iddiaları gündeme gelmişti: Mehmet Ağar aylar sonra ortaya çıktı

GERÇEK GÜNDEM - Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in ifşa ve itirafları Türkiye gündemini sarsmış, bir çok isim hakkında iddialar da bulunmuştu. 

O isimlerden biri ise eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'dı. 

Peker, Ağar'ın Yalıkavak Marina'ya çöktüğü iddiası başta olmak bir çok iddiayı gündeme getirirken; Ağar'ın AKP milletvekili oğlu Tolga Ağar'a ilişkin ciddi iddialar öne sürmüştü. 

AĞAR ORTAYA ÇIKTI 

Peker'in yayınladığı ilk videoların ardından iddiaları yalanlamak için çeşitli programlara katılan Ağar, aylardır sessizliğini koruyordu. 

Mehmet Ağar aylar sonra Azerbaycan'da ortaya çıktı. 

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen yurttaş için Bakü'de düzenlenen Karabağ-Galatasaray maçına gitti. 

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in de yer aldığı fotoğraflarda çıkan Ağar'ın görüntüleri şöyle: 

Sedat Peker'in iddiaları gündeme gelmişti: Mehmet Ağar aylar sonra ortaya çıktı - Resim : 1

Sedat Peker'in iddiaları gündeme gelmişti: Mehmet Ağar aylar sonra ortaya çıktı - Resim : 2

PEKER NE DEMİŞTİ?

Sedat Peker, eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ı, Gülen Yapılanması'yla ilişkili olduğu suçlamasıyla ceza alıp tahliye edilen, Palmali Holding'in sahibi Mübariz Mansimov Gurbanoğlu'na kumpas kurmakla ve Mansimov'a ait Yalıkavak Marina'yı ele geçirmekle suçlamıştı.

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