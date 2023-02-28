Meclis Genel Kurulu'nda EYT teklifinin görüşmeleri başladı

Meclis Genel Kurulu'nda EYT'lilere ilişkin kanun teklifinin görüşmelerine başlandı.

Meclis Genel Kurulu'nda EYT teklifinin görüşmeleri başladı

TBMM Genel Kurulu'nda Emeklilikte Yaşa Takılanlara (EYT) ilişkin kanun teklifinin görüşmelerine başlandı. TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek kanun teklifinin bu hafta yasalaşması bekleniyor.

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, depremler nedeniyle ara verilen ve yeniden çalışmalarına başlayan Meclis'in ilk gündem maddesinin EYT olacağını söylemişti. Elitaş, dün yaptığı açıklamada, "İlk gündem başlığımız EYT düzenlemesi salı günü umuyorum ki bitirebiliriz. Milyonlarca kişinin beklediği EYT teklifi hafta içinde yasalaştırılacak. Teklifte herhangi bir değişiklik öngörülmüyor" ifadelerini kullanmıştı.

EYT düzenlemesiyle 8 Eylül 1999 ve öncesinde işe başlayanlar emekli olabilecek. Emeklilikte yaş sınırı aranmayacak.

İlk etapta 2 milyon 250 bin kişi emeklilik hakkı elde edeceği tahmin ediliyor. Kadınlar için 20 yıl, erkekler için 25 yıl hizmet şartı geçerli olacak. Prim günü eksiği olanlar, doğum ve askerlik borçlanmasıyla tamamlayabilecek.

Yasanın yürürlüğe girmesinin ardından başvurular alınacak. İlk maaşların nisanda hesaplara yatırılması planlanıyor.

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