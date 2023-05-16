MEB'den Sözcü'ye erişim engeli

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Sözcü gazetesinin internet sitesi sozcu.com.tr’ye erişim engeli getirdi.

MEB'den Sözcü'ye erişim engeli

Türkiye’de 77 bin okul, 1.2 milyon öğretmen ve 19 milyon öğrenci bulunuyor. Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarındaki internet altyapısını kullanan bilgisayarlardan sozcu.com.tr’ye giriş yapılmak istediğinde ekrana, "Erişmeye çalıştığınız sayfa MEB erişim politikaları gereği engellenmiştir" yazısı çıkıyor.

Erişim engelinin 14 Mayıs 2023 seçimlerin hemen sonrasında gelmesi dikkati çekerken, diğer internet haber siteler

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