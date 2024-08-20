Maymun Çiçeğinde Endişe Veren Artış! Ölü Sayısı Tırnanıyor

Tüm dünyada maymun çiçeği virüsüne karşı alarm durumuna geçilirken, ölüm ve vaka sayıları her geçen gün artıyor. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde can kaybının 570'i aştığı bildirildi.

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Maymun Çiçeğinde Endişe Veren Artış! Ölü Sayısı Tırnanıyor

Maymun Çiçeği virüsünün çıkış noktası olarak bilinen Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde ölü ve vaka sayılarında artış gözlendi.

Afrika ülkesi Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde yılın başından u yana en az 570 kişi maymun çiçeği nedeniyle hayatını kaybetti.

KDC Sağlık Bakanı Roger Kamba, yaptığı açıklamada, ülkedeki maymun çiçeği virüsü salgınıyla ilgili son verileri paylaştı.

Kampa, bu yılın başından bu yana 16 bin 700 doğrulanmış veya şüpheli maymun çiçeği vakası tespit edildiğini ve bunların 570'ten fazlasının öldüğünü belirtti.

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ NEDİR?

Maymun çiçeği virüsü, fareler ve sincaplar gibi kemirgen hayvanlardan veya enfekte olmuş bireylerden bulaşıyor. Virüsün neden olduğu vücut döküntülerine dokunmak, bu döküntülerin bulaştığı giysi, çarşaf, havlu ve benzeri eşyaları kullanmak ve vücut sıvılarıyla temas etmek en önemli bulaş nedenleri arasında yer alıyor.

İlk belirtiler virüsü kaptıktan sonraki 5 ila 21 günde ortaya çıkabiliyor. Virüs genelde yüksek ateş, baş, sırt ve kas ağrısı, lenf bezlerinde şişlik, yorgunluk, üşüme, titreme ve ciltte su çiçeğine benzer kabarcıklara neden oluyor.

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