MARTI TAG'den UKOME'de Protesto

Martı TAG kurucusu Oğuz Alper Öktem, Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü’nde (UKOME) gerçekleşecek olan toplantı öncesinde açıklamalarda bulundu. Öktem, “Yönetmelik çıkana dek her UKOME’de olacağız. UKOME alt komisyonunda bu paylaşımlı yolculuk yönetmeliğinin çıkacağı netleşti. Yönetmelik geliyor ama biz yine de buradayız” dedi.

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MARTI TAG'den UKOME'de Protesto

Martı TAG kurucusu Oğuz Alper Öktem ve kullanıcılar, UKOME'de gerçekleşecek toplantı öncesinde bina önünde toplandı. burada açıklamalar yapan Öktem, “180 bin sürücümüz ve 5 milyon yolcumuz için bugün UKOME’deyiz. Yönetmelik çıkana dek her UKOME’de olacağız diye bir söz vermiştik. UKOME alt komisyonunda bu paylaşımlı yolculuk yönetmeliğinin çıkacağı netleşti.

MARTI TAG'den UKOME'de Protesto - Resim : 1

Yönetmelik geliyor ama biz yine de buradayız. Biz taksiciler gibi yakıp, yıkan insanlar değiliz. Onlar arkamızda bulunan camları kırıp, indirmişti. Biz bir modern sanatı buraya getirdik. Bu alanda 180 bin sürücümüz için 180 tane jant var. Bugün burada 4 bin kişiyleyiz. Bu yönetmelik çıkmazsa, 24 bin, 44 bin olarak sayımız sürekli artacak. Bu dava bu iş çözülene dek sürecek. Bu işin sonuna dek arkasındayız. Taksi lobisi bizi adliye adliye koşturmasın. Hiçbir şey elde edemezler. 180 bin sürücümüz bu davadan vazgeçmez” ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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