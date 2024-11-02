Marmara ve Ege’de Fırtına Uyarısı

Marmara Denizi ve Ege Denizi'nin kuzeyinde yarın fırtınanın etkili olması bekleniyor. Meteoroloji'den yapılan açıklamada dikkatli olunması uyarısında bulunuldu.

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Marmara ve Ege’de Fırtına Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren rüzgarın, Marmara Denizi ve Ege Denizi'nde kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Marmara Denizi'ndeki fırtınanın yarın öğle saatlerinden itibaren, Ege Denizi'ndeki fırtınanın ise akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

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Kaynak: AA

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