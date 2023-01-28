Marketten kaşar peyniri çalan kişi darp edildi, yurttaşlar darp edenlere böyle tepki gösterdi

Bir zincir market şubesinde kaşar peyniri çaldığı iddia edilen kişi market çalışanları tarafından darp edildi

Marketin önünde çekilen görüntülerde, market çalışanlarının bir kişinin etrafında toplandığı ve üzerini aradığı görülüyor. Üst aramasını bitiren BİM çalışanlarından biri hırsızlık yaptığı öne sürülen kişiye vurmaya başlıyor.

YURTTAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Kaşar peyniri çaldığı iddia edilen kişi olay yerinden kaçarken başka bir BİM çalışanı da o anları kamerasıyla kaydeden vatandaşa yönelerek görüntüleri silmesini istiyor.

Vatandaşın yanıtı ise “Silmeyeceğim. Niye adama vuruyorsunuz?” oluyor. Daha sonra ise görüntüler sonlanıyor.

O anların görüntüleri ise şöyle: