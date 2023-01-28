Marketten kaşar peyniri çalan kişi darp edildi, yurttaşlar darp edenlere böyle tepki gösterdi
Market çalışanlarının hırsızlık yaptığı iddia edilen bir kişiye vurduğu anlar sosyal medyada gündem oldu.
Bir zincir market şubesinde kaşar peyniri çaldığı iddia edilen kişi market çalışanları tarafından darp edildi
Marketin önünde çekilen görüntülerde, market çalışanlarının bir kişinin etrafında toplandığı ve üzerini aradığı görülüyor. Üst aramasını bitiren BİM çalışanlarından biri hırsızlık yaptığı öne sürülen kişiye vurmaya başlıyor.
YURTTAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ
Kaşar peyniri çaldığı iddia edilen kişi olay yerinden kaçarken başka bir BİM çalışanı da o anları kamerasıyla kaydeden vatandaşa yönelerek görüntüleri silmesini istiyor.
Vatandaşın yanıtı ise “Silmeyeceğim. Niye adama vuruyorsunuz?” oluyor. Daha sonra ise görüntüler sonlanıyor.
O anların görüntüleri ise şöyle:
Son Güncelleme:
87 yaşındaki emekli asker, karısını ve iki oğlunu vurdu! Güncel 28 Ocak 2023 15:37
15 yıldır kayıptı, kocası tutuklandı! Güncel 28 Ocak 2023 14:10
Emekli yurttaş: Biz geldik gidiyoruz, bundan sonrakiler ne olacak Güncel 28 Ocak 2023 12:36
İşkence sonucu hayatını kaybeden Murat bebeğe en acı veda! Güncel 28 Ocak 2023 12:23