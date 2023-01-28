87 yaşındaki emekli asker, karısını ve iki oğlunu vurdu!

Emekli astsubay Mehmet Aslan (87), henüz bilinmeyen bir sebeple eşi Fadime Aslan’ı öldürdü. Ardından Bilecik’in Bozüyük ilçesinde oturan oğulları Erol Aslan ve Osman Aslan’ın evlerine giden Mehmet Aslan, iki çocuğunu silahla yaraladı.

Yaralanan Erol Aslan hayatını kaybederken, Osman Aslan olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

TESLİM OLDU

Olay sonrasında polis karakoluna giden Aslan, kendi teslim oldu. Şüpheli Aslan’ın teslim olmasının ardından İnönü ve Bozüyük ilçelerinde bulunan olay yerlerinde inceleme başlatıldı.

Jandarma ve polis ekiplerinin olayla ilgili incelemelerinin devam ettiği öğrenildi.

"BABA, OĞUL İKİSİ BERABER GELDİ"

Olayı gören esnaf Hikmet Bozacı ise, şunları anlattı:

"Baba oğul ikisi beraber geldiler. Osman Bey telefonla konuşurken babası cebinden silahı çıkartıp bir el ateş ediyor, ondan sonra yaralı yan taraftaki komşunun berber dükkanına 'Vuruldum' diye kendini atıyor. Orada zaten bayılıyor. Burada iki oğlu vardı, bir tanesini sabahtan öldürmüş, bu ikinci oğlunu da yaralamış. Daha önceden İnönü ilçesinde karısını öldürüyor, daha sonra buraya geliyor, burada ikinci olayı işliyor; ondan sonra diğer oğlunu da kapı girişinde yaralıyor. İkinci katta diğer oğlunu öldürdükten sonra bu yaraladığı oğlunu da buraya çağırıyor, aralarında bir husumet var mı bilmiyoruz."

Kaynak: İHA