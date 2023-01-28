Emekli yurttaş: Biz geldik gidiyoruz, bundan sonrakiler ne olacak

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, Dikmen pazarında esnaf ve vatandaşları dinledi.

Her hafta pazarda en az 200 lira harcamak zorunda kaldığını anlatan bir emekli, maaşının 2023 asgari ücretinden az olduğunu vurguladı.

Emekli vatandaş, “Yaşamak değil can çekişiyoruz. Biz geldik gidiyoruz, bundan sonrakiler ne olacak” dedi.

“YAŞAMAK DEĞİL CAN ÇEKİŞİYORUZ. BİZ GELDİK GİDİYORUZ, BUNDAN SONRAKİLER NE OLACAK?”

Emekli vatandaş şunları söyledi:

“Şimdi 10-15 liradan aşağı bir şey yok. Her hafta 200 liradan aşağı harcamıyorum, 2 kişi. Ayda 800 lira. Emekliyim, yeni asgari ücretten az alıyorum. Yüksekokul mezunuyum, 8 bin 500 liradan az alıyorum. 800 lira doğalgaza veriyorum, 400 lira elektriğe veriyorum. Gel de yaşa… Yaşamak değil can çekişiyoruz. Biz geldik gidiyoruz, bundan sonrakiler ne olacak?”

“HER ŞEY ÇOK PAHALI”

Bir yurttaş da pazar tezgahındaki ürünlerin fiyatlarının çok pahalı olduğunu dile getirerek şöyle konuştu:

“Hiçbir şeyin yanına varılmıyor. 200 lira düşünüyorum ama yiyecek hiçbir şey alacağımı sanmıyorum. Çok pahalı her şey. Emekliyiz, hiç yetmiyor. Emekliye de bir şey vermediler zaten. Doğalgaz, elektrik, su… Hayat çok zor.”

Emekli bir vatandaş da parasının ancak 2 kilo elma almaya yettiğini başka bir şey almanın zor olduğunu kaydetti. Gök’ün “Ne olacak bu hal böyle” sorusuna da “Hepimiz bir çaresine bakacağız kurtulacağız, ümitliyiz” yanıtını verdi.

Kaynak: ANKA