Mardin Derik'te elektrik kesintisi!

Mardin’in Derik ilçesine bağlı 5 mahallede elektrik kesintisi yaşanacağı belirtildi.

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Mardin Derik'te elektrik kesintisi!

Dicle Elektrik A.Ş Mardin İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada elektrik kesintisi yaşanacak bölgeler duyuruldu.

Açıklamada, "Dikmen-l Trafo Merkezi barası ile irtibatlı F18 Atlı fideri üzerinde bulunan trafolarda özel müşteriler ekipleri tarafınca yapılacak olan çalışmalar nedeniyle 23 Mart 2023 Perşembe günü 09:00-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEŞ MAHALLEDE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Bu çalışmalar doğrultusunda Derik ilçesinden: Atlı, Denktaş, Karataş, Kocatepe, İncesu Mahalleleri elektrik kesintisinden etkilenecektir" denildi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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