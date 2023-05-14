Maraş'ta 4.2 büyüklüğünde deprem

Kandilli Rasathanesi, Maraş'ın Göksun ilçesine bağlı Hacıkodal Mahallesi'nde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

Maraş'ta 4.2 büyüklüğünde deprem

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Maraş'ın Göksun ilçesine bağlı Hacıkodal Mahallesi'nde saat 15.06 sıralarında 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin yerin 5 kilometre derinliğinde yaşandığı aktarıldı. 

Etiketler
Deprem
Salça küflenmesini jilet gibi ünleyen teknik! 1 sene bile bozulmuyor Salça küflenmesini jilet gibi ünleyen teknik! 1 sene bile bozulmuyor
AKP adayı Faruk Kılıç'ın yakınları Yeşil Sol Parti müşahitlerine saldırdı AKP'li adayın yakınları Yeşil Sol Parti müşahitlerine saldırdı
İstanbul Barosu'ndan 'saat 17:00' açıklaması İstanbul Barosu'ndan 'saat 17:00' açıklaması
Salatalık kabuklarının 5 şaşırtıcı kullanım alanı! Birçok aşçı saklamıştı Salatalık kabuklarının 5 şaşırtıcı kullanım alanı! Birçok aşçı saklamıştı
ÇOK OKUNANLAR
Sandığa giderken dikkat: Sakın unutmayın yoksa oy kullanamazsınız Sandığa giderken dikkat: Sakın unutmayın yoksa oy kullanamazsınız
Uzman isim açıkladı: Bu akşam internet kesilirse ne yapmalısınız? Bu akşam internet kesilirse ne yapmalısınız?
Canan Karatay haklı çıktı: Zararlı değil yararlıymış Canan Karatay haklı çıktı: Zararlı değil yararlıymış
Seçim günü izlenebilecek sinema tarihine damga vurmuş 10 kült film Seçim günü izlenebilecek sinema tarihine damga vurmuş 10 kült film
Türkiye kritik virajda: Gazeteler 14 Mayıs seçimlerini nasıl gördü? Gazeteler 14 Mayıs seçimlerini nasıl gördü?