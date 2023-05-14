Maraş'ta 4.2 büyüklüğünde deprem
Kandilli Rasathanesi, Maraş'ın Göksun ilçesine bağlı Hacıkodal Mahallesi'nde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Maraş'ın Göksun ilçesine bağlı Hacıkodal Mahallesi'nde saat 15.06 sıralarında 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin yerin 5 kilometre derinliğinde yaşandığı aktarıldı.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) May 14, 2023
HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) https://t.co/BJUiHzsyst
14.05.2023, 15:06:08 TSİ
Büyüklük: 4.2
Derinlik: 5.0 km#Kandilli