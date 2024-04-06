Malatya'daki patlama herkesi sokağa döktü! Bomba gibi patladı

Malatya’da, bir insanı yardım vakfına ait konteynerde şiddetli bir patlama meydana geldi. Yurttaşlar patlamanın ardından sokağa döküldü.

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Malatya'daki patlama herkesi sokağa döktü! Bomba gibi patladı

Malatya’da, bir insanı yardım vakfına ait konteynerde meydana gelen şiddetli patlama halkı sokağa döktü. Şans eseri yaralananın olmadığı olayda çevrede bulunan ev ve araçlarda hasar meydana geldi.

Malatya'daki patlama herkesi sokağa döktü! Bomba gibi patladı - Resim : 1

Olay, 23.10 sıralarında Battalgazi ilçesi Uçbağlar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Muhtar Sokak'ta Ramazan ayı dolayısıyla vatandaşlara iftar yemeği hazırlanması için oluşturulan konteynerde şiddetli bir patlama meydana geldi. Kent merkezin dört bir yanında hissedilen patlamada şans eseri yaralanan olmaz iken çevrede bulunan ev ve park halindeki araçlarda hasar meydana geldi.

Malatya'daki patlama herkesi sokağa döktü! Bomba gibi patladı - Resim : 2

İlk belirlemelere göre, mutfak tüpünde sızan gaz sıkışması kaynaklı patlama sonrası bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Hizmetleri Dairesi Başkanı Mustafa Katipoğlu’da bölgeye gelerek inceleme yaptı.

Malatya'daki patlama herkesi sokağa döktü! Bomba gibi patladı - Resim : 3

Patlama sesi ile çok sayıda vatandaşın bölgeye akın ettiği olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA

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