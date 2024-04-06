Meteoroloji'den uyarı! Yarından itibaren İstanbul dahil birçok ile sağanak geliyor
Meteoroloji 6 Nisan hava durumu raporunu yayımladı. 5 günlük yeni rapora göre İstanbul dahil 30 il için yarın kuvvetli sağanak bekleniyor. Bayramda ise hava bazı illerimizde sağanak bekleniyor. İşte il il hava durumu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Akdeniz (Antalya ve Mersin'in kıyı ilçeleri haric), Doğu Anadolu (Şırnak ve Hakkari haric), Güney Doğu Anadolu (Mardin haric) ile Bayburt, Rize ve Artvin çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunmaktadır.
HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Rüzgarın, kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
UYARILAR
ÇIĞ TEHLİKESİ VE KAR ERİMESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 11°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 10°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 9°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 11°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 4°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 10°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 12°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA 12°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Antalya ve Mersin'in kıyı ilçeleri haric bölge geneli yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 13°C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam ilk saatlerinde kuzey ve yüksek kesimleri kısa süreli yerel sağanak yağışlı
ANTALYA 17°C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç ve yüksek kesimleri öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel sağanak yağışlı
HATAY 12°C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MERSİN 16°C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç ve yüksek kesimleri öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlun geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 5°C, 18°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR 4°C, 20°C
Parçalı bulutlu
KAYSERİ 3°C, 18°C
Parçalı bulutlu
KONYA 8°C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 4°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 8°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP 11°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 12°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ilk saatlerinde Artvin, Bayburt ve Rize çevrelerinde aralıklı sağanak yağışlı, doğusunun iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunmaktadır.
AMASYA 4°C, 21°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
SAMSUN 8°C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
TOKAT 3°C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
TRABZON 9°C, 15°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, (Hakkari ve Şırnak haric) bölge geneli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, kuzeydoğu kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar görüleceği tahmin ediliyor. Bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunmaktadır.
ERZURUM 3°C, 13°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu
KARS 2°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu
MALATYA 5°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN 3°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin (Mardin haric) yarın öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 10°C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP 10°C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT 13°C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA 14°C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı