Meteoroloji'den uyarı! Yarından itibaren İstanbul dahil birçok ile sağanak geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Akdeniz (Antalya ve Mersin'in kıyı ilçeleri haric), Doğu Anadolu (Şırnak ve Hakkari haric), Güney Doğu Anadolu (Mardin haric) ile Bayburt, Rize ve Artvin çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın, kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

ÇIĞ TEHLİKESİ VE KAR ERİMESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 11°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 10°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 9°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 11°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 4°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 10°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 12°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA 12°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Antalya ve Mersin'in kıyı ilçeleri haric bölge geneli yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 13°C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam ilk saatlerinde kuzey ve yüksek kesimleri kısa süreli yerel sağanak yağışlı

ANTALYA 17°C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç ve yüksek kesimleri öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel sağanak yağışlı

HATAY 12°C, 22°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN 16°C, 23°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç ve yüksek kesimleri öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlun geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 5°C, 18°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR 4°C, 20°C

Parçalı bulutlu

KAYSERİ 3°C, 18°C

Parçalı bulutlu

KONYA 8°C, 17°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 4°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 8°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 11°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 12°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ilk saatlerinde Artvin, Bayburt ve Rize çevrelerinde aralıklı sağanak yağışlı, doğusunun iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunmaktadır.

AMASYA 4°C, 21°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

SAMSUN 8°C, 16°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

TOKAT 3°C, 19°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

TRABZON 9°C, 15°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, (Hakkari ve Şırnak haric) bölge geneli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, kuzeydoğu kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar görüleceği tahmin ediliyor. Bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunmaktadır.

ERZURUM 3°C, 13°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu

KARS 2°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu

MALATYA 5°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 3°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin (Mardin haric) yarın öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 10°C, 22°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP 10°C, 24°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT 13°C, 23°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 14°C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı