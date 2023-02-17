Evi yıkılan vatandaş kredi ödemeye devam edecek: 'Hayatımdan 15 yıl çalındı'

Malatya Bostanbaşı’nda yaşayan S.A. ve ailesi, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremden sağ kurtuldu. Ancak 2,5 yıl önce bir devlet bankasından 10 yıl vadeli 380 bin TL gibi yüklü bir miktar kredi çekerek aldıkları daire, ağır hasar gördüğü için bir daha oturulamaz hale geldi. S.A. çocukları, eşi ve yaşlı babasıyla araba içinde yaşamaya çalışıyor.

Depremde ağır hasar gören evi aldığı günden beri DASK ödeyen S.A. sigorta yetkililerini aradı. Ancak ödenecek paranın maksimum 235 bin TL olduğunu, bu durumun poliçede de belirtildiğini öğrendi. S.A. şimdi oturamadığı ev için bankaya para ödemeye devam etmek zorunda.

"HAYATIMDAN 15 YIL ÇALINDI"

Halktv.com.tr’den Seyhan Avşar’ın ulaştığı S.A., “Evimiz oturulamaz halde. Evi alırken kredi çektiğimiz bankaya hala 400 bin TL civarı borcumuz bulunmakta. DASK poliçemiz nedeniyle bize yaklaşık 200 ile 250 bin TL arası para ödeneceğini öğrendik. Bu çok komik bir rakam. Bu durumda benim hem evim yıkılmış olacak. Eşyalarım gitmiş olacak. Üstüne üstlük bankaya hala yaklaşık 200 bin TL borcum kalacak. Hayatımdan 15 yıl çalınmış oldu. Maddi manevi çok zor durumdayız. Sadece ben değil binlerce insan bu durumda” dedi.

"TOPLANAN PARALARLA MAĞDURİYETİMİZ GİDERİLSİN"

Devletten yardım beklediklerini belirten S.A., “Sigorta bize teminat üzerinden değil de piyasa rayiç bedeli yakın ödeme yapması lazım ya da bu toplanan yardım kampanyalarında devletin mağduriyetimizi gidermesi gerekiyor” diye konuştu.