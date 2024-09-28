Malatya'da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

Malatya’da dört şahıs arasında henüz bilinmeyen bir nedenle bıçaklı kavga yaşandı. Olayda bir kişi yaralanırken, üç kişi gözaltına alındı.

Malatya'da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

Malatya’nın Battalgazi ilçesi Büyük Mustafa Paşa Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde K.Y. ile A.D. , M.A.A. ve E.Ç. arasında henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda, K.Y. aldığı bıçak darbesi sonucu yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı şahıs hastaneye kaldırıldı. Olaya karıştıkları belirlenen A.D. , M.A.A. ve E.Ç. olayda kullanıldığı değerlendirilen suç aleti ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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