Park Halindeki Otomobil Alev Topuna Döndü

Elazığ’da park halindeki otomobil alev aldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

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Park Halindeki Otomobil Alev Topuna Döndü

Elazığ’da sabah saatlerinde park halindeki otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Aracın yandığını gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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