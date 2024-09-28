Sakarya'da 3 Aracın Karıştığı Kazada 1 Kişi Öldü

Sakarya'nın Erenler ilçesinde meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü Hale R. (20), bir kamyonetle çarpışmasının ardından karşı yönden gelen bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sakarya'da 3 Aracın Karıştığı Kazada 1 Kişi Öldü

Sakarya'da Adapazarı-Karapürçek yolunda ilerleyen Hale R'nin (20) kullandığı 54 ACY 051 plakalı motosiklet, aynı istikamette giden ve sola dönüş için manevra yapan H.İ.B. (36) idaresindeki 54 BG 951 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan Hale R'ye karşı yönden gelen M.A.B. (35) yönetimindeki 54 ACE 770 plakalı otomobil çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Hale R, sağlık personelinin olay yerindeki müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

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