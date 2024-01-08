Mahkeme RTÜK'ün cezasını onayladı: Kızıl Goncalar yayınlanmayacak

Hedef gösterilmesinin ardından RTÜK'ün program durdurma cezası verdiği ve iki mekandaki çekim izinleri iptal edilen Kızıl Goncalar'ın cezası mahkeme tarafından da onaylandı.

Fox Tv ekranlarında izleyicilerle buluşan Kızıl Goncalar dizisi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı iki mekanındaki çekim izinlerinin iptal edilmesinin ardından Beykoz Kundura Fabrikası’na taşınma kararı aldı.

Özgü Namal ile Özcan Deniz’i buluşturan diziye RTÜK tarafından hem para hem de 2 kez program durdurma cezası verildi. Yayıncı kuruluş, kararın tebliğinin ardından bölge idare mahkemesine başvurarak RTÜK kararına itiraz edecek.

Çekimleri devam eden dizinin üçüncü bölümünün ise bu akşam yayınlanması bekleniyordu. Ancak mahkeme RTÜK'ün durdurma cezasını onayladı.

Yapımcı Faruk Turgut, mahkemenin RTÜK kararını onayladığını şu sözlerle duyurdu:

“Bu Akşam yayın yok. İdare mahkemesi ve Bölge idare mahkemesi ,RTÜK verdiği yayın durdurma kararını onayladı. Kızıl Goncalar’ın yayınını yapamıyoruz.”

#KızılGoncalar

Bu Akşam yayın yok.İdare mahkemesi ve Bölge idare mahkemesi ,RTÜK verdiği yayın durdurma kararını onayladı.Kızılgoncaların yayınını yapamıyoruz. January 8, 2024

RTÜK CEZA VERMİŞTİ

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) geçtiğimiz hafta FOX TV, Halk TV, KRT, Sözcü Televizyonu, TELE1 ve TGRT'ye ceza yağdırmıştı.

8 Aralık’ta ilk bölümünün yayınlanmasının ardından tarikatlar ve yandaş medya tarafından hedef gösterilen Kızıl Goncalar dizisi nedeniyle RTÜK, FOX TV'ye yüzde 3 idari para cezası ve 2 kez program durdurma yaptırımı uygulamıştı. Kızıl Goncalar’ın, “toplumun milli ve manevi değerlerine aykırılıklar” içerdiği savunulmuştu.

RTÜK’ün CHP’li üyesi Tuncer Keser, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Kızıl Goncalar’a ceza verilmesinin nedenlerinden birinin dizideki ‘börek sahnesi’ olduğunu belirtmişti.

NE OLMUŞTU?

Tarikata mensup çocukların küçük yaşta evlendirilmesi, kız çocuklarının okula gönderilmemesi ve Kuran Kursu'ndaki şiddet gibi dizinin ilk bölümündeki pek çok sahne tepki çekmişti. Yeni Akit ve Yeni Şafak, diziyi hedef göstermiş, Mil Diyanet Sen dizinin yasaklanmasını istemişti.

İsmailağa Cemaati dizinin kaldırılması için sosyal medya hesabından çağrı yaparak, “Allah Teala’nın isimlerini, yüce kitabımız Kuran-ı Kerim’i, dini-tasavvufi kavramlarımızı, mezhep ve tarikat gibi manevi kurumlarımızı, hacı ve hoca gibi çeşitli unvanları hedef alarak dinimizi ve dindarlarımızı aşağılamayı gaye edindiği anlaşılan yayın ve yapımların günümüz medyasında görülebilmesi asla kabul edilemez bir durumdur” demişti.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, cemaatlerin diziyi hedef göstermesinin ardından dün “FOX TV’de yayına giren son diziye ilişkin çağrı merkezimiz aracılığı ile vatandaşlarımızın şikayet bildirimleri titizlikle kayıt altına alınmaktadır. Tüm şikayetler, söz konusu yayın kuruluşunun denetimi ile sorumlu üst kurul uzmanlarımız tarafından incelenmektedir” açıklamasını yapmıştı.