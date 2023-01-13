Mahkeme, Onur Yürüyüşü yasağını iptal etti: Devlet yasaklamak yerine korumalı

Mersin Valiliği’nin 2022’de şehirdeki onur haftası etkinliklerini ve LGBTİ+ temalı tüm etkinlikleri 15 gün boyunca yasaklamasına ilişkin davada karar açıklandı.

Kaos GL’den Yıldız Tar’ın haberine göre, Muamma LGBTİ+ Derneği, Valiliğe açtığı davayı kazandı. Mersin 2. İdare Mahkemesi, Anayasa ve uluslararası sözleşmeleri hatırlatarak yasak kararını iptal etti.

Mersin Valiliği’nin “kimi soyut yakınmaları” gerçek kabul ederek ortada suç işleneceğine dair açık ve somut bir delil yokken yasaklama kararı veremeyeceğini vurgulayan Mahkeme, Onur Yürüyüşü düzenlemenin demokratik bir topluma katkı sağlayacağını da belirtti.

Mahkeme oyçokluğuyla verdiği kararda ayrıca, IŞİD’in LGBTİ+’lara saldıracağına dair istihbarat bilgilerine karşı idarenin yasaklama değil, Onur Haftası ve Yürüyüşü’nü koruyacak önlemler alma sorumluluğunu da hatırlattı.

NE OLMUŞTU?

Mersin Valiliği, şehirdeki 2022 Onur Haftası’nı yasakladı. 27 Temmuz’da başlayacak hafta öncesinde Valilik, 15 gün boyunca kentte LGBTİ+ Onur Haftası etkinliklerini yasakladı.

Valiliğin 25 Temmuz’da aldığı karar Onur Haftası sonrasını da kapsıyordu. 8 Ağustos’a kadar kentte LGBTİ+ etkinlikleri yasaklandı.

8. Mersin LGBTİ+ Onur Haftası, tüm engellere rağmen LGBTİ+’ların mücadelesiyle yaşandı. Kentte LGBTİ+ aktivistleri, “İllüzyon” temasıyla 27-31 Temmuz tarihlerinde çeşitli etkinliklerde bir araya geldi.

Mersin Onur Haftası etkinliklerinden iki gün önce Mersin Valiliği’nin, 15 gün boyunca kentte LGBTİ+ Onur Haftası etkinliklerini yasaklamasının ardından hafta yasağı protesto eden basın açıklamasıyla başladı.

Hafta boyunca gerçekleşen panel, film gösterimi, sergi ve maçların ardından bugün düzenlenen Onur Pikniği’yle Mersin Onur Haftası sona erdi. Mersin Valilik yasağından önce Hafta’nın son etkinliği Barış Parkı’nda vegan piknik olarak belirtilmişti ancak yasağın ardından Barış Parkı da dahil olmak üzere tüm etkinlik alanları polisler tarafından abluka altına alındığından bugün gerçekleşecek haftanın son etkinliğinin yeri değişti.

Bu yıl sekizincisi düzenlenen Mersin Onur Haftası’nın son etkinliği Mersin sahillerinde gerçekleşen vegan piknik oldu. Mersin Pride Instagram sayfası haftanın bitişini şöyle duyurdu: “Hiç bir şey olmadıysa bile kesinlikle bir şeyler oldu!”