Maaşlarına Zam Alan İşçilerin Coşkusu

Başkan Aydın, Osmangazi’nin 136 mahallesini daha temiz ve yaşanabilir hale getirmek için gece gündüz demeden çalışan emekçi personel ile bir araya geldi. Gün ağarmadan Çukurca Mahallesi’ndeki şantiye merkezini ziyaret edenAydın, temizlik personeline simit ve çay ikram ederek aynı sofrada kahvaltı yaparken, yenilenen toplu iş sözleşmesinin müjdesini de verdi.

'EMEKÇİLER MUTLU OLURSA OSMANGAZİ MUTLU OLUR'

İşçinin ve emekçinin her zaman yanında olduklarını ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, “Güne, temiz bir Osmangazi için gece gündüz büyük bir fedakarlıkla çalışan temizlik görevlisi arkadaşlarımızla başladık. İşçilerimizin yeni toplu sözleşmesini geçtiğimiz günlerde imzaladık. Hayırlı olsun, Allah utandırmasın. Türkiye’deki ekonomik şartların, enflasyonun ve hayat pahalılığının ne kadar sıkıntılı bir sürece doğru gittiğini hepimiz biliyoruz. Emekçi arkadaşlarımızın enflasyon karşısında ezilmesine müsaade edemeyiz. Osmangazi ve Bursa, sizler sayesinde güzelleşecek, temiz olacak. Siz emekçiler mutlu olursanız, Bursa ve Osmangazi’de yaşayanlarda mutlu olacak. Bizde bütün şartları zorlayıp, sendika temsilcileriyle anlaşmamızı yaparak imzaları attık. İnşallah hepimiz için hayırlı ve iyi bir çalışma dönemi olur. Verimli şekilde mesai yaparak hep birlikte güzel hizmetlere imza atarız” dedi.

Yeni zam müjdesini duyunca büyük bir coşku yaşayan belediye işçileri, emeklerinin ve alın terinin karşılığını maaş bordrosuna yansıtmasından dolayı Başkan Erkan Aydın’a teşekkür etti.Başkan Aydın, sıcak sohbetin ardından günün ilk ışıklarıyla birlikte temizlik personelini görev yerlerine uğurladı.

Kaynak: İHA