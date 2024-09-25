Lastik Botla Yunanistan'a Gitmeye Çalışırken Yakalandılar
Edirne'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmeye çalışan 11’i çocuk, 27 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.
Enez Sahil Güvenlik Gözetleme İstasyonu'ndan yapılan kontrolde, ilçe açıklarında lastik bot tespit edildi.
Bölgeye giden ekipler, lastik botta yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmek isteyen 11’i çocuk, 27 kaçak göçmeni yakaladı. Sahil Güvenlik botuna alınıp, Enez Limanı'na getirilen kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.
Kaynak: DHA
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