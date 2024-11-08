Kuşadası'nda Şiddetli Deprem

Kandilli Rasathanesi Ege Denizi-Kuşadası Körfezi'nde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. AFAD ise depremin büyüklüğünü 3.6 olarak bildirdi.

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Kuşadası'nda Şiddetli Deprem

Kandilli Rasathanesi verilerine göre; Ege Denizi - Kuşadası Körfezi'nde saat 00.20'de 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 12.4 kilometre olarak kaydedildi.

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AFAD verilerine göre ise depremin büyüklüğü 3.6 olarak kaydedildi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesine 5,19 kilometre mesafede olan depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Kuşadası'nda Şiddetli Deprem - Resim : 2

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