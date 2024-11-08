Kuşadası'nda Şiddetli Deprem
Kandilli Rasathanesi Ege Denizi-Kuşadası Körfezi'nde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. AFAD ise depremin büyüklüğünü 3.6 olarak bildirdi.
Kandilli Rasathanesi verilerine göre; Ege Denizi - Kuşadası Körfezi'nde saat 00.20'de 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 12.4 kilometre olarak kaydedildi.
AFAD verilerine göre ise depremin büyüklüğü 3.6 olarak kaydedildi.
Aydın'ın Kuşadası ilçesine 5,19 kilometre mesafede olan depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Son Güncelleme: