Kuşadası'nda Şiddetli Deprem

Kandilli Rasathanesi verilerine göre; Ege Denizi - Kuşadası Körfezi'nde saat 00.20'de 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 12.4 kilometre olarak kaydedildi.

AFAD verilerine göre ise depremin büyüklüğü 3.6 olarak kaydedildi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesine 5,19 kilometre mesafede olan depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.