Kuş Kaçakçıları Yakayı Ele Verdi! 446 Bin 455 Lira Ceza Kesildi

Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile Bolu İl Emniyet Müdürlüğü HAYDİ ekipleri, yasadışı avcılık ve hayvan kaçakçılığına karşı önemli adımlar attı.

2023 yılı Ocak ayından itibaren yürütülen çalışmalarda, Bolu'da yasa dışı yöntemlerle yakalanan 25 hayvan ele geçirildi. Bu hayvanlar arasında saka kuşu, Anadolu sincabı, kızıl şahin, yeşil papağan ve sultan papağanı gibi çeşitli türler bulunuyordu.

Ele geçirilen hayvanların 9'u doğaya salınırken, 16'sı yabancı tür olduğu için hayvanat bahçelerine gönderildi. Ayrıca, hayvan kaçakçılığı ve yasadışı avcılıkla ilgili kişilere toplamda 446 bin 455 lira para cezası kesildi.

Kaynak: İHA