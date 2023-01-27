Köpeğe sopayla saldıran kişi serbest bırakıldı
Rize'nin Müftü Mahallesi’nde kahvehaneye sığınan köpeğe sopayla vurarak şiddet uygulayan A.Ç., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Rize'nin Müftü Mahallesi’nde kahvehaneye sığınan köpeğe sopayla vurarak şiddet uygulayan A.Ç. gözaltına alındı. İfadesinde, “Sopayla vurduğum köpek bana saldırmıştı. Orada görünce kendime hakim olamadım" dediği belirtilen A.Ç., savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.
Önceki gün kovaladığı sokak köpeğinin mahalle kahvehanesine sığınmasının ardından elindeki ahşap sopayla köpeği kovalayarak kahvenin avlusunda köpeğe saldıran A.Ç. adlı kişi büyük tepkiyle karşılanmıştı. Tepkiler sonrası Rize Emniyet Müdürlüğü’nde görev yapan polis memurları sopayla köpeğe saldıran ÇAYKUR emeklisi A.Ç. adlı şahsı gözaltına aldı.
"GÖRÜNCE KENDİME HAKİM OLAMADIM"
Savcılığa çıkarılan A.Ç.’nin sorgusunda, "Sopayla vurduğum köpek bana saldırmıştı. Orada görünce kendime hâkim olamadım, ayaklarımda hala köpek saldırısından kalan yaralar var" dediği belirtildi. İfadesinin ardından A.Ç. savcılık tarafından serbest bırakıldı.
Kaynak: ANKA