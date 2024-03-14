Konya’da Türk Yıldızları’nın eğitim uçağı düştü: Askeri personel hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Konya 3. Ana Jet Üst Komutanlığı’nda Türk Yıldızları’nın eğitim uçağı düştü. Uçağın düştüğü şantiye alanındaki iş makinesini kullanan askeri personelin şehit olduğu, uçağın pilotunun atladığı ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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Konya 3. Ana Jet Üst Komutanlığı'nda Türk Yıldızları'nın eğitim uçağı düştü. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

İlk bilgilere göre; Türk Yıldızları'na ait eğitim uçağının iniş yapacağı esnada üs içerisindeki şantiye alanına düştüğü ve uçağı kullanan pilotun paraşütle atladığı öğrenildi.

İhbar üzerine Konya Valisi Vahdettin Özkan da olay yerine gitti. Ayrıca olay yerine Emniyet, Jandarma, Sağlık, AFAD, İtfaiye ekipleri ve arama-kurtarma ekipleri sevk edildi.

İŞ MAKİNESİNİ KULLANAN ASKERİ PERSONEL HAYATINI KAYBETTİ

Uçağın düştüğü şantiye alanındaki iş makinesini kullanan askeri personelin şehit olduğu, uçağın pilotunun atladığı ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

MSB'DEN AÇIKLAMA: İNCELEME BAŞLATILDI

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada "Konya'da eğitim uçuşu yapan Hava Kuvvetlerimize ait bir NF-5 uçağımız saat 12.51'de henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğramıştır. Kaza kırıma uğrayan uçağımızın pilotu atlayarak kurtulmuş, hastaneye sevk edilmiştir. Uçağın düştüğü bölgede pist onarım çalışması yapan bir personelimiz ise şehit olmuştur. Konuyla ilgili gerekli inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: AA

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