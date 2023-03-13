Konya'da linç girişimine uğrayan Selin Ciğerci: Emniyetin tam ve zamanında müdahalesiyle kurtuldum

Kendi adını verdiği güzellik merkezleri bulunan Ciğerci, bayilik verdiği Konya şubesinin açılışı için şehre gitti. Haberi sosyal medya hesabından duyurduktan sonra tepki çeken trans kadın Ciğerci, merkezinin önüne gelen bir grup tarafından protesto edilince polis müdahalede bulundu.

Güzellik merkezinin önüne gelen kalabalık grup, "Konya'dan defol", "Ya Allah Bismillah Allah-u Ekber" diyerek bağırmaya başladı. O esnada merkezde olan Ciğerci ise güvenlik güçleri tarafından çıkarıldı. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Ciğerci'ye destek mesajları yağmaya başladı.

Ciğerci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla o gün yaşananları anlattı. "Konya Emniyet Müdürlüğü'nün tam ve zamanında müdahalesiyle kurtulduğum bu vahim saldırı akabinde evime döndüğümde canım annem ve babamı perişan halde buldum" diyen Ciğerci, şu ifadeleri kullandı.

"İNANIYORUM Kİ SEVGİ VE HOŞGÖRÜ DÜNYAYI GÜZELLEŞTİRECEK"

"Yaşadığım korku ve acıyı kelimelerle anlatmakta zorlanıyorum. O anlardan aklımda kalan tek şey yanımdakileri koruyabilmek için çırpındığım. Teşekkürü borç bildiğim Konya Emniyet Müdürlüğü'nün tam ve zamanında müdahalesiyle kurtulduğum bu vahim saldırı akabinde evime döndüğümde canım annem ve babamı perişan halde buldum. İkisi de “gel bizimle yaşa biz seni her şeyden koruruz” diye yalvarıyorlardı. Annemin baygınlık geçirip babamın şeker komasına girmekten son anda kurtarılması da cabası. Duygularımı kontrol etmekte zorlanıyorum ve olayları anlatmaya çalışırken ağlamaktan konuşamıyorum hala. Olay anından beri beni arayan, mesaj gönderen, sosyal medya üzerinden desteğini esirgemeyen tüm dostlarıma, sevenlerime sonsuz teşekkür ediyorum. Bana yalnız olmadığımı hatırlatan, sayısız aileye istihdam sağlamaktan başka amacım olmadığımı görüp yanımda duran, destek olan herkesten Allah bin kere razı olsun.. İnanıyorum ki sevgi ve hoşgörü dünyayı güzelleştirecek.."