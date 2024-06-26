Konya'da kan donduran olay: Bayıltıp istismar ettiler, "görüntüleri yayarız" tehdidiyle darp ettiler!

Konya'nın Meram ilçesinde Aralık 2023 tarihinde korkunç bir olay meydana geldi. Bir masaj salonunda çalıştığı öğrenilen E.K. arkadaşlarının kaldığı eve gitti. Burada iki bardak içki içen E.K. daha sonra bayıldı. Sabah kalkıp, ne olduğunu bilmeden işe giden genç kız kendisine gönderilen görüntülerle büyük bir şok yaşadı.

ÖNCE CİNSEL SALDIRI SONRA ŞİDDET

Sabah'tan Tolga Yanık'ın haberine göre, şüpheliler, tecavüz ettikleri anlara ait görüntüleri genç kıza göndererek yeniden eve gelmesini istediler. Uğradığı şantajla mecburen eve giden E.K. bu seferde evdeki kızların şiddetine maruz kaldı. E.K'nin üzerini soyup, saatlerce şiddet uygulayan şüpheliler bununla da yetinmedi.

Şüpheliler önce cinsel istismar görüntülerini sosyal medya üzerinden yaydılar ardından da genç kızın sosyal medya hesaplarını ele geçirip canlı yayın açarak şiddeti paylaştılar. E.K'nın bir arkadaşı, bu anları görüp polise başvurdu. E.K. polis eşliğinde hastaneye gidip muayene olurken A.S. (19), H.H.P. (24), B.C.B. (20), A.B. (17), S.T.Ö. (17), U.A.K. (15), A.A.K. (17) ve S.K. (18) gözaltına alındı. Şüphelilerden A.S., H.H.P. B.C.B., A.B. ve S.T.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KIZ ARKADAŞI İÇKİSİNE İLAÇ KOYMUŞ

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturmasını tamamladı. Şüpheliler hakkında 'nitelikli cinsel saldırı', 'nitelikli yağma', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'özel hayatın gizliliğini ihlal', 'şantaj', 'sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme', 'eziyet', 'silahlı tehdit', 'mala zarar verme', 'kasten yaralama', 'basit yaralama' suçlarından 69 yıla kadar hapis cezaları istemiyle dava açıldı. İddianamede kadın şüphelilerden S.K. ile mağdur E.K. arasında bilinmeyen nedenle husumet olduğu yer aldı. S.K'nın E.K'nın içkisine konulan madde ile kendisinden geçmesini sağladığı ve yanında bulunan erkek şüphelilerin cinsel istismarda bulunması ve o anları da kayda almaları konusunda anlaştığı belirtildi.

"BİR ŞEY HATIRLAMIYORUM"

İddianamede E.K'nin ifadesine de yer verildi. E.K., "İçki içtikten sonra boş bardağı S.K'ya verdim. S.K. içki koyup yine bana verdi. Bunu da içtikten bir süre sonda bilincimi kaybetmişim. Sabah kendime geldiğimde ne olduğunu anlayamadım. Evden ayrılıp işe gittim. Bir gün sonra Whatsapp'tan cinsel ilişki videoları gönderdiler. Görüntülerde baygın haldeyken ilişkiye girdiklerini gördüm. Eve gelmezsen videoları yayacaklarını söyleriler. Bunun üzerine eve gittim. Yaşadığım olay nedeniyle ağlarken üzerimdeki kıyafetleri zorla çıkarttılar. Tekme ve yumrukla uzun süre dövdüler. Aldığım darbeler nedeniyle bayılmışım" dedi.

CİNSEL İSTİSMARI İZLEMİŞ AMA YARDIM ETMEMİŞLER

Kızlardan komployu hazırlayan ve E.K'nın iş arkadaşı olan S.K. ifadesinde her şeyi anlattı. S.K., "Cinsel olayın olduğu gün birlikte alkol aldık. O gün A.S. beni sürekli dövdü. Saçlarımdan çekerek diğer odaya götürdü. Diğer arkadaşların kafaları güzelleşince E.K. ile ilişkiye girmişler.

Fırsat bulunca baktığımda E.K'nın önce sesi çıkıyordu sonra sesi çıkmıyordu. A.S. beni çok dövdüğü için bir şey yapamadım. Beni tekrar diğer odaya götürdü. Sabah saat 05.00 sıralarında E.K. kendine geldiğinde ne oldu bana diye sordu. Ben olanları anlattım. O "Bana niye yardım etmedin" dedi. Bende darp edildiğimi söyledim" diye konuştu.