Kontrolden Çıkan Otomobil Takla Attı: Yaralılar Var

Sivas'ta kontrolden çıkan otomobil takla attı. Kazada 2’si çocuk 4 kişi yaralanırken, inceleme başlatıldı.

Kontrolden Çıkan Otomobil Takla Attı: Yaralılar Var

Sivas’ta Pınarbaşı-Şarkışla karayolu Oluktaş köyü yakınlarda trafik kazası meydana geldi. C.A. (39) idaresindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak ters döndü.

2'Sİ ÇOCUK 4 KİŞİ YARALANDI

Kazada sürücü ile A.A. (4), A.A.A. (6) ve F.A. (32) yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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