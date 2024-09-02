Zehir Tacirlerine Operasyon: Çeşitli Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan zehir tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda toplam 6 şüpheli gözaltına alındı.

İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi ve Çiftlik Mahallesi'nde şahıslara ait ikametlerde yapılan aramalarda, 95,80 gram metamfetamin, 438 adet sentetik ecza, 2 adet ecstasy, 21,81 gram esrar ve 1,87 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İHA