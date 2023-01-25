Kocaeli’de kar yağışı

Kocaeli’nin Kartepe ve Gölcük ilçelerinde beklenen kar yağışı başladı.

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Kocaeli’de kar yağışı

Kocaeli’de, hava sıcaklıklarının hızla düşmesinin ardından kış turizmini seven yurttaşların tercih ettiği Kartepe Zirvesi ve Gölcük Eriklitepe Tabiat Parkı’nda kar yağışı başladı.

Yağışın ardından bu iki bölgenin yer yer beyaza büründüğü görüldü. Hem Kartepe’nin hem de Eriklitepe Tabiat Parkı’nın hafta boyunca yağış alması bekleniyor.

Kaynak: İHA

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