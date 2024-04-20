Kocaeli'de yolda çökme meydana geldi: 5 katlı bina tahliye edildi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası, yolda meydana gelen çökme nedeniyle 5 katlı bir bina tedbir amacıyla boşaltıldı.

Son Güncelleme:
Kocaeli'de yolda çökme meydana geldi: 5 katlı bina tahliye edildi

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde dün akşam Bekirdere Mahallesi Sabır Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak ile inşaat temelinin ayıran istinat duvarı bilinmeyen sebeple yıkıldı. Duvarla birlikte yolun bir bölümünde çökme meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri şeritlerle sokağı kapatırken, yaya giriş ve çıkışlarını engellendi. Ekiplerce yapılan incelemenin ardından 5 katlı binadaki 5 daire ve zemin kattaki fırın tahliye edildi. Sokağın tamamen çökmesini engellemek için bölgeye iş makinesi sevk edildi. İş makinesiyle yol desteklendi.
Öte yandan, istinat duvarı 5 ay önce tekrar çökmüş ve onarılmıştı.

4 metrelik dalgalara aldırmayıp denize girdi, insansız cankurtaranla kurtarıldı4 metrelik dalgalara aldırmayıp denize girdi, insansız cankurtaranla kurtarıldıGüncel

"İŞ MAKİNESİ TOPRAĞA DAYALI ŞEKİLDE DURUYOR"

Kuaför dükkanı esnafı Yavuz Fındık, "İstinat duvarı daha önce çökmüştü, belediye ekipleri yaptı. Belediye ekiplerinin çalışmasının ardından, sokak tekrar açılmıştı. Dün gece saatlerinde yine toprak kayması oldu. Sabah geldim kuaför dükkanımı açtım, toprak yavaş yavaş kaymaya devam ediyordu. İş makinesi toprağa dayalı şekilde duruyor. Fırın sahibi bir an önce yapılasını talep etti" dedi.

Kaynak: İHA

Etiketler
Kocaeli Sağanak yağış
Son Güncelleme:
Rüzgardan baz istasyonu direği koptu: 5. kattan otomobilin üzerine düştü Rüzgardan baz istasyonu direği koptu: 5. kattan otomobilin üzerine düştü
Bir tek ölüme çaresi yok: Bu otun faydaları saymakla bitmiyor Bir tek ölüme çaresi yok: Bu otun faydaları saymakla bitmiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Dışişleri Bakanı Şukri’yi kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Dışişleri Bakanı Şukri’yi kabul etti
Ümit Özdağ'dan hükümete Dünya Bankası tepkisi: Borcu Türk Devleti, Türk Milleti ödeyecek; yarısı Suriyelilere ayrılacak Borcu Türk Devleti, Türk Milleti ödeyecek; yarısı Suriyelilere ayrılacak
DEM Parti'den "Sur" açıklaması: "Ucuz algı operasyonlarına rağmen halka hizmete devam edeceğiz" DEM Parti'den "Sur" açıklaması: "Ucuz algı operasyonlarına rağmen halka hizmete devam edeceğiz"
Evin duvarına fasulye fırlatmak ne işe yarıyor? Eskilerin pek duyulmamış yöntemi Evin duvarına fasulye fırlatmak ne işe yarıyor? Eskilerin pek duyulmamış yöntemi
ÇOK OKUNANLAR
Cinsel açıdan en uyumlu 4 burç belli oldu Cinsel açıdan en uyumlu 4 burç belli oldu
Merkez Bankası açıkladı, tahminler değişti: 1 dolar ay sonu ne kadar olacak? 1 dolar ay sonu ne kadar olacak?
Muğla'da hasadı yapıldı, bedava dağıtıldı: Tam 40 dekar! Hasadı yapıldı, bedava dağıtıldı
Giresun'da üretildi, görülmemiş hasat başladı: 1 metrekarelik alandan 1 kilo 670 gram! Görülmemiş hasat başladı: 1 kilo 670 gram
Kulis: Erdoğan, Rasim Arı için "Ahlaksızın tekiydi, İYİ Parti tepe tepe kullansın" dedi Kulis: Erdoğan, Rasim Arı için "Ahlaksızın tekiydi, İYİ Parti tepe tepe kullansın" dedi