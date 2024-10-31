Kocaeli'de Palet Deposunda Büyük Yangın: Ekiplerin Müdahalesi Sürüyor

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir palet deposunda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevlere ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Son Güncelleme:
Kocaeli'de Palet Deposunda Büyük Yangın: Ekiplerin Müdahalesi Sürüyor

Kocaeli'nin Gebze ilçesi Adem Yavuz Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi üzerinde bulunan bir palet deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kuru ağaç parçalarının bulunduğu depoda alevler kısa sürede büyüdü.

Kocaeli'de Palet Deposunda Büyük Yangın: Ekiplerin Müdahalesi Sürüyor - Resim : 1 Deponun tamamını saran alevlerin dumanları gökyüzünü kapladı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kocaeli'de Palet Deposunda Büyük Yangın: Ekiplerin Müdahalesi Sürüyor - Resim : 2Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Yangının söndürülmesi için itfaiye ekiplerinin mücadelesi sürüyor.

Bakan Yerlikaya Duyurdu: İstanbul'da 3 Ton Uyuşturucu YakalandıBakan Yerlikaya Duyurdu: İstanbul'da 3 Ton Uyuşturucu YakalandıGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Kocaeli Yangın
Son Güncelleme:
Antikacıların Yeni Gözdesi Bu Ütüler Oldu: Evinde Olan Yaşadı Antikacıların Yeni Gözdesi Bu Ütüler Oldu: Evinde Olan Yaşadı
Narin Cinayetinde Yeni Gelişme: Amca Salim Güran Olay Gecesi Dereye Gitmiş Amca Salim Güran Olay Gecesi Dereye Gitmiş
Kılıçdaroğlu 'Sine-i Millet' Dedi, Özgür Özel, İsim Vermeden Konuştu: 'Bu Tuzağa Kimse Kapılmasın' İsim Vermeden Konuştu! 'Bu Tuzağa Kimse Kapılmasın'
Mutfak Bezlerinizi Lavabonun Üzerine Sakın Koymayın: Uzmanı Uyardı Mutfak Bezlerinizi Lavabonun Üzerine Sakın Koymayın: Uzmanı Uyardı