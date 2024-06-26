Kocaeli'de fabrika yangını! Çok sayıda ekip sevk edildi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan bir fabrika alevlere teslim oldu. Alevlerin ve siyah dumanların yükseldiği bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın, Balçık bölgesinde bulunan ve solvent bulunduğu öğrenilen bir fabrikada çıktı. Henüz bilinmeyen bir sebepten çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Alevlerin ve siyah dumanların yükseldiği bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Kaynak: İHA