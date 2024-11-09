Tahir Büyükakın'dan Özgür Özel'e Sert Çıkış: 'Trollendiğini Düşünüyorum, İspatlarsa İstifa Ederim'

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, geçen yıl Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin, sadece bir konsere 198 milyon liralık bir ödeme yaptığını belirttiği sözlerine ilişkin tv100’e konuştu.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın şu ifadelere yer verdi:

"Evlere şenlik bir iddia. Böyle bir iddia ortaya atarken incelemeleri lazım. Altını araştırmaları gerekiyor. Bunun karşılığında verilecek cevapları düşünmeleri lazım. Biz baktık, buna delil olarak gösterdikleri yayınlanmış ihaleler listesi var. O listeye baktığımızda 198 milyon TL'lik bir ihalemiz var.

Ama bu ihalemiz bizim gençlik hizmetleri dairemizin, gençlerle ilgili yaptığı çalışmalar doğrultusundaki hizmetler içindir. Mesela gençler eğitim almışlar, bilgi evlerinde akademi liselerde onlara yönelik eğitim faaliyetleri yapılmış.

Ama bu ihalede gençlere yönelik hizmetler, eğitim faaliyetleri, kamp ve spor faaliyetleri var. Bunun organizasyon hizmeti olarak 198 milyon TL var. Bu ihale gençlik hizmetlerinin ihalesi.

'AYNI ONURU ONLARDAN BEKLİYORUM'

Zannediyorum bizden daha zor durumda olan Özgür Özel, ben onun trollendiğini düşünüyorum. Ona bu açıklamayı kimler yaptırdı ben de merak ediyorum. Kendisi zannediyorum bu iddianın arkasında duracaktır. Ben sorumluluğu alıyorum, iddialarını ispatlarsa ben görevimden istifa edeceğim, kamuoyundan özür dileyeceğim. Ama aynı onuru onlardan bekliyorum. Ya kendilerini yanıltanları açıklayacaklar ya da özür dileyecekler. "