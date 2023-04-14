Kobani davasında yeni gelişme: 'Savcı boş salona mütalaa okuyor'

Kobani davasında yeni gelişmeler yaşandı. HDP'den yapılan açıklamada, “Kobanî Kumpas Davasında avukatlarımıza söz hakkı verilmemesi üzerine avukatlar ve tutsak arkadaşlarımız durumu protesto ederek salonu terk etti. Savcı boş salona mütalaa okuyor” denildi.

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Kobani davasında yeni gelişme: 'Savcı boş salona mütalaa okuyor'

IŞİD'in Kobani’ye yönelik saldırılarına karşı, 6-8 Ekim 2014 tarihinde gerçekleştirilen eylemler gerekçe gösterilerek Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş dahil 17'si tutuklu 108 ismin yargılandığı Kobani davasında yeni gelişmeler yaşandı.

HDP’den yapılan açıklamada, duruşma sırasında avukatlara söz hakkı verilmediği ve sanıkların durumu protesto ettiği ifade edildi.

Açıklamada, “Kobanî Kumpas Davasında avukatlarımıza söz hakkı verilmemesi üzerine avukatlar ve tutsak arkadaşlarımız durumu protesto ederek salonu terk etti. Savcı boş salona mütalaa okuyor” denildi. Açıklamanın devamında, “Kobanî Kumpas Davasında boş salona okunan mütalaa iktidarın seçim beyannamesidir. Bu kumpasların her birini tutsak yoldaşlarımız duruşlarıyla, bizler de seçim meydanlarında halkımızla birlikte boşa çıkaracağız” ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Kobane eylemleri gözaltılar HDP
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