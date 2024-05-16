Kobani Davası kararlarının ardından, Diyarbakır ve Mardin'e girişler Valilik kararlarıyla yasaklandı

Diyarbakır ve Mardin Valiliği, kent genelinde her türlü yürüyüş, protesto ve basın açıklaması gibi eylem ve etkinliklerle, bu eylem ve etkinliklere destek vermek amacıyla gelen kişi ile araçların il sınırlarına girişinin 4 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

Valilikler tarafından yapılan açıklamada, karara gerekçe olarak Kobani Davası kararlarının açıklanması gösterildi.

Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

Mardin Valiliği tarafından yapılan açıklama ise şu şekilde: