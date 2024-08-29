Kıraathaneye Kumar Baskını: Suçüstü Yakalandılar

Bursa'da kumarhaneye çevrilen kıraathaneye baskın yapıldı. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınırken, 2 zar, kumar oyunlarında kullanılan 110 adet pul ve 143 bin 500 lira ele geçirildi.

Kıraathaneye Kumar Baskını: Suçüstü Yakalandılar

Bursa'da İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Orhangazi ilçesindeki bir kıraathanede kumar oynatıldığı ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, güvenlik kameraları ve gözcüler tarafından korunan kıraathaneyi uzaktan takibe aldı.

Ekipler, kıraathaneye girerek kumar oynayanları suçüstü yakaladı. Yapılan aramalarda 2 zar, kumar oyunlarında kullanılan 110 adet pul ve 143 bin 500 lira ele geçirildi. Kıraathane sahibi Z.T. ve kumar oynayan 4 kişi gözaltına alındı.

İşletme sahibine 'kumar oynamaya yer ve imkan sağlamak' suçundan adli işlem yapılırken para karşılığı oyun oynadığı tespit edilen 4 kişiye ise kişi başı 6 bin 425 lira para cezası uygulandı. Kıraathane ise mühürlendi.

Kaynak: İHA

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