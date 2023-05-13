Kemal Özkiraz gözaltına alındı: 'Muharrem İnce'nin talebi'

CHP'den aday adayı olan Avrasya Araştırma kurucusu Kemal Özkiraz gözaltına alındı. Gazeteci Gökhan Özbek, Özkiraz'ın gözaltı nedeninin Muharrem İnce ile ilgili olduğunu söyledi. Özkiraz'ın hesabından da bir açıklama yapıldı.

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Kemal Özkiraz gözaltına alındı: 'Muharrem İnce'nin talebi'

Avrasya Araştırma Şirketi'nin kurucu Kemal Özkiraz'ın Ankara'da gözaltına alındığı bildirildi. 

Özkiraz’ın Twitter hesabından, “Kemal Özkiraz biraz önce Ankara’da gözaltına alındı” paylaşımı yapıldı. Konuyla ilgili Emniyet'ten de bir açıklama gelmedi.

Kemal Özkiraz gözaltına alındı: 'Muharrem İnce'nin talebi' - Resim : 1

Gazeteci Gökhan Özbek, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Değerli dostum Kemal, Ankara’dan Antalya’ya dönerken aracında polis tarafından gözaltına alındı" dedi. Özbek, Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne gittiklerini duyurdu.

Öte yandan Özbek, sonraki paylaşımında Özkiraz'ın gözaltı nedeninin Muharrem İnce olduğunu aktardı.

Kemal Özkiraz gözaltına alındı: 'Muharrem İnce'nin talebi' - Resim : 2

Özkiraz'ın hesabından yapılan açıklamada "Kemal Özkiraz, Muharrem İnce’nin talebi doğrultusunda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alındı." denildi.

Kemal Özkiraz gözaltına alındı: 'Muharrem İnce'nin talebi' - Resim : 3

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