Kayseri’de Kayıp Olarak Aranıyordu! Cansız Bedeni Bulundu

Alınan bilgilere göre, üç gün önce ot toplamak için Aladağlar bölgesine giden Murat D., ailesini arayarak telefonunun şarjının bitmek üzere olduğunu söyledi. Ancak bu görüşmenin ardından kendisinden bir daha haber alınamadı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Aramalara, 6 arama kurtarma teknisyeni ve 2 dron ile 1 AFAD ekibi, 5 JAK personeli ve 5 İHH gönüllüsü katıldı.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Yoğun aramaların ardından Murat D.’nin cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA