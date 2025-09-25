Kayseri’de Kayıp Olarak Aranıyordu! Cansız Bedeni Bulundu

Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde üç gün önce ot toplamak için Aladağlar’a giden ve kendisinden haber alınamayan Murat D., ekiplerin çalışmaları sonucunda ölü bulundu.

Son Güncelleme:
Kayseri’de Kayıp Olarak Aranıyordu! Cansız Bedeni Bulundu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Alınan bilgilere göre, üç gün önce ot toplamak için Aladağlar bölgesine giden Murat D., ailesini arayarak telefonunun şarjının bitmek üzere olduğunu söyledi. Ancak bu görüşmenin ardından kendisinden bir daha haber alınamadı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Aramalara, 6 arama kurtarma teknisyeni ve 2 dron ile 1 AFAD ekibi, 5 JAK personeli ve 5 İHH gönüllüsü katıldı.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Yoğun aramaların ardından Murat D.’nin cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
Kerem Aktürkoğlu Yıkıldı! Dinamo Zagreb Maçında Yaptıkları Olay Oldu: Tedesco Bile İsyan Etti Dinamo Zagreb Maçında Yaptıkları Olay Oldu
Cuma Günü Kırım Üzerinden Türkiye’ye Giriş Yapıyor! Birden Vuracak, 5-6 Derece Birden Düşecek: Hazırlıklı Olun! Kırım Üzerinden Türkiye’ye Giriş Yapıyor
Dursun Özbek Bayram Etti! Galatasaray’a Dev Müjde: Çuvalla Euro Kasaya Girdi Çuvalla Para Hesaba Geçti
Bolu’da Kaçak Tütün Operasyonu! Binlerce Makaron ve Tütün Ele Geçirildi Bolu’da Kaçak Tütün Operasyonu! Binlerce Makaron ve Tütün Ele Geçirildi
ÇOK OKUNANLAR
Herkes Tarafından Biliniyorlardı: Türkiye’nin İki Tekstil Devi İflas Etti! Binlerce Çalışan Kapı Dışarı Edildi Türkiye’nin İki Tekstil Devi İflas Etti
Özgür Özel, Selvi Kılıçdaroğlu İçin Ayağa Kalktı: 'Kemal Bey'in Eşine Yapılanı Kendi Eşime Yapılmış Sayarım' 'Kemal Bey'in Eşine Yapılanı Kendi Eşime Yapılmış Sayarım'
İktidara Yakın Yazardan Mahkemenin Kongre Kararına Eleştiri: 'Bunların Yaşanmasına Ne Gerek Vardı?' İktidara Yakın Yazardan Mahkemenin Kongre Kararına Eleştiri
Özgür Özel'den Flaş 'Kılıçdaroğlu' Açıklaması! 'Kemal Bey'i Bunlarla Beraber Anmam' 'Kemal Bey'i Bunlarla Beraber Anmam'
Sivas'ta Katliam Gibi Kaza! 400 Metrelik Uçurumda Can Pazarı... Sağ Kurtulan Olmadı 400 Metrelik Uçurumda Can Pazarı! Sağ Kurtulan Olmadı